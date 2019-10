55 Tomorrowland-dealers voor de rechtbank, ook diegene die valse pillen verkochten

55 dealers worden voor de rechtbank gedaagd voor de verkoop van verdovende middelen op Tomorrowland. Er zullen drie themazittingen plaatsvinden.

Het parket Antwerpen heeft tijdens de jongste editie van dancefestival Tomorrowland op het festivalterrein rechtstreekse dagvaardingen overhandigd aan mensen die betrapt werden op het dealen van verdovende middelen. Er is gekozen om 55 dealers voor de rechtbank te brengen in drie themazittingen. De eerste themazitting vindt vrijdag 11 oktober plaats.

Op deze eerste van drie themazittingen verschijnen 18 beklaagden in 12 dossiers voor de strafrechter. Het gaat in 10 dossiers om handel en bezit van verdovende middelen. De beklaagden zijn 9 Britten, 4 Nederlanders, 1 Duitser, 1 Spanjaard en 1 Australiër tussen 18 en 46 jaar. In twee dossiers is er sprake van oplichting en de verkoop van neppillen. Daarvoor moeten twee Italianen van 33 en 44 zich verantwoorden.

Op 15 november en op 13 december volgen de twee andere themazittingen.

Op de jongste twee edities vielen in totaal drie doden aan de gevolgen van druggebruik.

