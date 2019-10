Duizenden e-mailadressen Hookers.nl gelekt

De accountgegevens van 250.000 geregistreerde bezoekers van hookers.nl zijn gehackt. Ze worden op internet te koop aangeboden, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse omroep, NOS na een anonieme melding.

Het gaat om e-mailadressen, gebruikersnamen, ip-adressen en wachtwoorden van forumleden van de website. Hier komen mannen samen om vooral tips en recensies achter te laten over de prostituees die ze bezochten. Uit de gegevens blijkt dat veel mannen hun echte identiteit gemakkelijk te achterhalen is uit de e-mailadressen.

Hookers.nl bevestigt het datalek en zegt dat ze alle gebruikers een melding zal sturen.

De hacker vraagt amper 300 euro voor de gegevens. Hij maakte naar eigen zeggen gebruik van een groot datalek binnen een veelgebruikte forumsoftware. Het grootste gevaar voor de gebruikers is nu de chantage die mogelijk volgt. Die gevoeligheid beseft ook de organisatie achter de website die reageren bij NOS. “Het is natuurlijk geen account van je internetprovider dat uitlekt, misschien dat je niet wil dat mensen weten dat je hier een account hebt”, zegt woordvoerder Tom Löbermann van Midhold, dat achter de site zit. “We zijn hier dan ook niet blij mee.”

Het is niet de eerste keer dat de gegevens van gebruikers van omstreden websites op straat liggen. Zo had Ashley Madison, een site gespecialiseerd in overspel, drie jaar geleden te kampen met een groot datalek. Gebruikers werden afgeperst, huwelijken liepen op de klippen en er zouden gebruikers ook zelfmoord gepleegd hebben.

