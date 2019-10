JACOBS & VERMEIREN. Waarom sport niets te zoeken heeft in Qatar

Samen volgen Hans Jacobs en Marc Vermeiren al meer dan vijftig jaar de topsport. Elke week bespreken zij wat hen in die wondere wereld verbaast, ontroert, verblijdt, opvalt, kwelt of ergert. Deze week windt Marc Vermeiren zich op over Qatar, dat na het WK atletiek binnenkort ook het WK voetbal mag organiseren. “Zoals het WK atletiek de voorbije veertien dagen in het bloedhete en sfeerloze Doha overvloedig heeft aangetoond: dunbevolkte tribunes, een apathische populatie en de complete afwezigheid van lokaal talent zijn de kus des doods voor elk tornooi.”