Onderzoek naar aanslag halle: politie doet huiszoekingen, auto in beslag genomen

De politie heeft donderdag een woning in Benndorf doorzocht, in de buurt van de Oost-Duitse stad Eisleben, ongeveer veertig kilometer ten westen van Halle. Dat meldt de regionale omroep MDR. In Halle kwamen woensdag twee personen om het leven bij een aanslag op een synagoge.

In Landsberg, vijftien kilometer naar het oosten, werd dan weer in het gehucht Wiedersdorf een donkergroen voertuig weggesleept. De auto had dezelfde nummerplaat als die waarachter de dader schuilde toen hij op straat schoten loste.

De politie bevestigde de informatie over de huiszoeking en van de weggesleepte auto niet. De moeder van de verdachte die de aanslag zou gepleegd hebben, Stephan Balliet (27), zou in Benndorf wonen. De man zou een extreemrechtse achtergrond hebben.

Nadat er vlak na de aanslag woensdag in Halle schoten waren gehoord, sloot de politie Wiedersdorf af. Ze doorzocht verschillende huizen, maar donderdagochtend hief de politie de veiligheidszone op.

Onbevestigde mediaberichten melden dat de verdachte met zijn auto van Halle naar Landsberg zou gevlucht zijn. Hij zou verschillende personen in een garage bedreigd hebben en een nieuwe vluchtauto gestolen hebben. Nadien zou de verdachte betrokken geraakt zijn bij een ongeval ten zuiden van Halle. De politie kon hem daarbij oppakken.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier zal de synagoge in Halle later donderdag bezoeken. De dader probeerde de synagoge binnen te dringen, waar tientallen Joden Jom Kippoer vierden, hun meest heilige dag, ook wel de “Grote Verzoendag” genoemd.

