Dodelijke woningbrand in Ichtegem

Ichtegem - In de Zuidstraat in Ichtegem is donderdagmorgen een uitslaande woningbrand ontstaan. Daarbij is één dodelijk slachtoffer van 85 jaar gevallen.

De brand ontstond iets voor 10 uur. Een zwarte rookpluim was kilometers ver te zien. Verschillende brandweerposten van ‘zone 1’ rukten meteen uit. Ook de lokale politie Kouter en gasmaatschappij Fluvius kwamen ter plaatse. De brandweer heeft de situatie onder controle, maar de woning is volledig vernield. De politie bevestigt dat er in de brand een dodelijk slachtoffer is gevallen, het gaat om een man van 85 jaar die alleen in de woning woonde.

Ook de burgemeester Jan Bekaerts (W.I.T.) is ter plaatse aangekomen.

Een branddeskundige en wetsdokter komen ter plaatse. Er wordt ook onderzocht of er geen asbest is vrijgekomen .