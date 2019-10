Concurrentie voor Eden Hazard? Real Madrid richt vizier op Deens international Christian Eriksen

Foto: Action Images via Reuters

Real Madrid heeft zijn zinnen gezet op Christian Eriksen. De Deense middenvelder is straks einde contract bij Tottenham Hotspur en zou daarom tijdens de volgende wintermercato van de hand worden gedaan. Real Madrid is alvast serieus kandidaat.

De Madrilenen - ondanks hun leidersplaats matig aan het seizoen begonnen - willen zich deze keer niet opnieuw de kaas van tussen het brood laten eten. De 27-jarige middenvelder stond al eerder op het verlanglijstje van de Koninklijken maar tot een overgang kwam het nooit.

Coach Zinedine Zidane wil er nog een (offensieve) middenvelder bij en aangezien Paul Pogba van Manchester United niet haalbaar is, wordt het vizier op Eriksen gericht. De Deen is einde contract bij de Spurs en weigert zijn verbintenis bij de Londonse club te verlengen en stuurt dus aan op een vertrek. Spurs-eigenaar Daniel Levy heeft volgens de Spaanse sportkrant Marca, doorgaans goed ingelicht als het Real Madrid aanbelangt, aan zijn clubbestuurders laten weten op zoek te gaan naar een oplossing om Eriksen alsnog voor het aflopen van zijn contract te verkopen, wat dus enkel nog tijdens de volgende wintermercato kan. Komt het in januari niet tot een transfer, dan kan de Deen aan het eind van het seizoen transfervrij vertrekken.

Real wil de gesprekken met de speler pas na 1 januari 2020 aanknopen maar de kans is reëel dat ze al eerder bij Tottenham een bod uitbrengen op de speler. De Madrileense club wil het middenveld versterken met een speler die meer snelheid in de acties kan brengen. De eventuele transfer heeft nog niet de goedkeuring van coach Zinedine Zidane gekregen maar het Madrileense bestuur wil deze buitenkans niet laten ontglippen.