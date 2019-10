Mexicaanse volkswoede loopt compleet uit de hand: burgemeester uit kantoor gesleurd en achter vrachtwagen gesleept

In Chiapas, Mexico liep een protest tegen burgemeester Jorge Luis Escandón Hernández uit tot een gruwelijke wraakactie. Enkele boze boeren beweerden dat de burgemeester terugkwam op cruciale punten van zijn campagne en dat veroorzaakte veel ophef bij de arbeiders. Ze besloten daarom het heft in eigen handen te nemen. De boeren drongen met stokken en stenen binnen in zijn vertrek en ontvoerden de burgemeester. Ze bonden de man vast aan een truck en sleepten hem verder over de grond. Het duurde enkele straten vooraleer de politie de gruwelijke actie kon stopzetten. Hierbij raakten twintig mensen gewond en werden elf mensen gearresteerd. De burgemeester zelf kwam er vanaf met schaafwonden en blauwe plekken.