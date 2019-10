Na dodelijke aanslag op synagoge: is de Jodenhaat in Duitsland weer in opmars?

In het Duitse Halle schoot woensdag een man vlak bij een synagoge twee mensen dood. Zijn motivatie? Jodenhaat. “Aan de basis van alle problemen liggen de Joden”, zegt hij in een filmpje. Jodenhaat en Duitsland. Het leek versmacht door schuldgevoel over het naziverleden. Nu wordt er plots weer gemoord uit antisemitisme. Vanwaar komt die Jodenhaat. Duitsland-kenner en publicist Geert Van istendael en ex-hoofdredacteur van Joods Actueel Michael Frielich geven de antwoorden.