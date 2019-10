De Belgische tak van de milieuprotestbeweging Extinction Rebellion sluit op termijn het blokkeren van belangrijke wegen in ons land niet uit. Zaterdag wil de beweging koning Filip alvast zover krijgen dat hij de “klimaatnoodtoestand” uitroept.

Extinction Rebellion is vandaag al actief in onder meer Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De voorbije maanden voerde het ook in ons land al kleine acties: zo verstoorden actievoerders ...