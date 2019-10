Het ongenoegen tussen Frankrijk en Italië stijgt: da Vinci’s Vitriviusman mag niet naar het Louvre

Pech voor het Louvre, de fameuze Man van Vitruvius mag niet overgebracht worden vanuit Venetië. De schets van Leonardo da Vinci had het pronkstuk moeten zijn op een tentoonstelling voor de 500 jaar na de Vinci, maar het stuk is te fragiel, oordeelt een Italiaanse rechtbank.

Om de originele homo universalis Leonardo da Vinci te vieren, wordt nu 500 jaar na zijn dood een grote overzichtstentoonstelling gehouden in het Louvre. Eén van die topstukken zou de gekende schets van de Vitriviusman worden. Een italiaanse organisatie stapte echter naar de rechtbank omdat tegen te houden.

Italia Nostra oordeelde dat de tekening veel te fragiel is om te vervoeren, dat ze enkel in bepaalde klimatologische toestanden bewaard kan worden en dat ze dan jaren in Parijs zou zijn omdat ook het transport terug naar Venetië het niet zou halen. De rechtbank geeft de organisatie nu tijdelijk gelijk en schort het vervoer naar Parijs. Een uitspraak ten gronde volgt later. Italia Nostra is tevreden met de uitspraak. Het Louvre daarentegen weigerde voorlopig te reageren op de uitspraak.

Het Louvre bouwde een hele tentoonstelling rond de artiest en belooft bezoekers zo’n 120 stukken. Eigen materiaal maar ook stukken die ze een andere Europese en Amerikaanse instellingen zijn gaan lenen.

Het verhit alleszins de gemoederen tussen Italië en Frankrijk. Zo zijn de Italianen al niet akkoord met het feit dat de Mona Lisa al in Parijs hangt. De minister van cultuur dreigde eerder al om de pennenschets van de Vinci niet uit te lenen. “Er zijn heel wat zaken die het Louvre ons eigenlijk zou moeten teruggeven. Te beginnen met de Mona Lisa.”

Tegelijk rollen ook de Franse president Macron en Matteo Salvini over de grond. Macron riep voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de Franse ambassadeur terug. De extreem rechtse Italiaanse politicus had gezegd dat hij hoopte “dat het Franse volk snel verlost is van hun vreselijke president.” Macron had daarbij geantwoord dat als de populisten hem willen zien als vijand, dat dat prima is.

Experts waarschuwen dat het conflict niet uit de hand mag lopen.

