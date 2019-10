Zes maanden gevangenis voor vrouw die frontaal op politieblokkade inreed

Tongeren - De 43-jarige vrouw uit Heers die in augustus frontaal inreed op een combi van de politie is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van zes maanden.

De vrouw, die in juni nog veroordeeld werd voor het bezit van drugs, kroop op 19 augustus opnieuw achter het stuur terwijl ze onder invloed was van drugs. Een politie-inspecteur van de lokale politie Tongeren-Herstappe merkte omstreeks 21.30 uur de auto van de vrouw op toen die enkel met de standlichten aan rondreed. Het zwaantje zette de achtervolging in en probeerde de auto in te halen maar moest meermaals hard remmen omdat de vrouw over de baan zwalpte. Tijdens de achtervolging riep hij de hulp in van enkele collega’s die met twee combi’s de Neremstraat in Borgloon blokkeerden. Ondanks het feit dat de politieauto’s met werkende zwaailichten over de weg stonden reed de vrouw frontaal, zonder te remmen, in op een van de politieauto’s.

Na de aanrijding weigerde de vrouw om uit haar auto te komen en moest een van de agenten een autovenster kapot slaan om haar uit de auto te halen. Tijdens haar verhoor vertelde de vrouw dat ze eerder die avond ketamine had gesnoven en dat ze daardoor slaperig was geworden. Hierdoor had ze niet door dat de blauwe zwaailichten voor haar bedoeld waren en had ze de indruk dat de combi’s naar haar toe reden.