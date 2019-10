Messenzwaaier in Molenbeek: “Hij riep ‘Allah Akbar’ en vroeg mensen of ze Joods waren”

Sint-Jans-Molenbeek - Het Brusselse parket voert een onderzoek om de beweegredenen te kennen van een man, die woensdag in Sint-Jans-Molenbeek meerdere passanten op straat met een mes bedreigd heeft. Volgens verscheidene getuigen riep de man daarbij “Allah Akbar” en vroeg hij de mensen of zij van joodse afkomst waren.

Indien dit klopt roept het feit de vraag op of er een verband bestaat met terroristische aanslag op een synagoge in het Duitse Halle die diezelfde dag gepleegd werd. Daar schoot de 27-jarige neonazi Stephan Balliet twee mensen dood toen hij er niet in slaagde de synagoge binnen te dringen. Dat Balliet zich liet inspireren door jodenhaat, blijkt duidelijk uit de boodschappen, die de jonge schutter heeft achtergelaten. Maar of de geweldenaar in Molenbeek in actie schoot ten gevolge van de aanslag in Duitsland, of op eigen houtje heeft gehandeld, moet uit het onderzoek blijken.

Woensdag werd de politie van de zone Brussel-West verwittigd dat een man in de buurt van de Zwarte Vijvers mensen op straat met een mes bedreigde en hen de vraag stelde of zij van joodse afkomst waren. Toen de politie ter plekke kwam, zette de man het op een lopen. Pas na een klopjacht met verscheidene patrouilles kon hij in Koekelberg in de kraag wordengevat.

Het Brusselse parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om de beweegredenen van de man te achterhalen. De verdachte zou een Marokkaan zijn die het land illegaal is binnengekomen.

(YB)