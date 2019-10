Turkse president Erdogan dreigt met toevloed van vluchtelingen naar Europa: “We zullen de poorten openen”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dreigt met een toevloed van miljoenen vluchtelingen naar Europa als reactie op de kritiek op inval in Syrië. Hij houdt vol dat zijn “operatie” geen inval is. Intussen zijn door Turkije gesteunde rebellen vanuit Damascus op weg naar het noordoosten van het land om de Turkse troepen te helpen.

“Herpak u, Europese Unie”, verklaarde Erdogan tijdens een speech in Ankara. “Ik zeg het nog één keer. Als jullie proberen om onze operatie als een invasie voor te stellen, dan hebben we gemakkelijk spel. Dan zetten we de deuren open en sturen we u 3,6 miljoen vluchtelingen.

Volgens hem heeft de Turkse “operatie” enkel tot doel om “terrorisme uit te roeien”. Turkije wil de demografische structuur in de regio herstellen, aldus Erdogan, en de Syriërs naar hun eigen huizen laten terugkeren. In zijn speech voor leden van zijn AK Partij in de Turkse hoofdstad Ankara zei Erdogan nog dat hij nooit zou accepteren dat burgers iets zou overkomen tijdens zijn offensief.

Hij voegde eraan toe dat zijn land het stichten van een “terroristische staat” aan zijn grens wil vermijden, verwijzend naar de Koerdische militie die grote zones in het gebied controleert. “We zullen wat er van hen overblijft vernietigen.”

Het dreigement van de Turkse president komt er een dag nadat zijn troepen de grens met buurland Syrië binnentrokken. Een inval die Turkije op flink wat kritiek van onder meer de Europese landen kwam te staan. Maar ook de VS en Arabische landen waren kritisch.

Nog volgens Erdogan duurt de operatie voort. “109 terroristen zijn al gedood”, zei de president.

Rebellen onderweg

Intussen zijn door Turkije gesteunde rebellen, die het regime in Damascus bestrijden, op weg naar de fronten in het noordoosten van Syrië om de Turkse troepen daar te steunen. Strijders van het Syrische Nationale Leger trekken naar de belangrijkste steden in het gebied, Tall Abyad en Ras al-Ain.

Vergunningen

Jan Jambon Foto: BELGA

In ons eigen land neemt de Vlaamse regering voorlopig geen beslissingen meer over aanvragen van Turkije voor de levering van goederen die mogelijk militair gebruikt kunnen worden. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA), ook verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken, donderdag bekendgemaakt.

Er lopen momenteel vier aanvragen voor leveringen aan Turkije van zogenaamde ‘dual use’-goederen, die zowel civiel als militair gebruik kunnen dienen. “Deze vier dossiers zijn al een tijdje in behandeling, maar tot de situatie in de regio duidelijker wordt, schorten we de beslissingen in deze dossiers op”, zegt de woordvoerder van Jambon.

Ook in andere landen woedt een debat over wapenleveringen aan Turkije. Finland besliste woensdag al om de wapenexport naar Turkije stil te leggen. Jambon had in De Ochtend op Radio 1 de Europese Unie al opgeroepen om economische sancties te treffen als vergelding voor de inval in Koerdisch gebied in Syrië.