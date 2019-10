Anderlecht ook onderuit in oefenduel tegen KV Mechelen, AA Gent klopt KV Oostende en opnieuw discussie bij Antwerp

Anderlecht speelde vandaag een oefenwedstrijd tegen KV Mechelen maar tankte niet meteen vertrouwen, integendeel want het werd 1-4 voor de bezoekers. Eerder deze ochtend werkten AA Gent en KV Oostende een oefenduel af achter gesloten deuren, ook hier werd het 4-1 maar in het voordeel van de thuisploeg. Antwerp klopte ten slotte Vitesse in een oefenmatch die opnieuw een vrijschopdiscussie opleverde.

Anderlecht onderuit tegen KV Mechelen

KV Mechelen is deze middag op het oefencentrum van Neerpede met 1-4 gaan winnen tegen Anderlecht. Een knap resultaat aangezien er bij Anderlecht toch redelijk wat bekende namen (Didillon, Cobbaut, Chipciu, Trebel, Gerkens en Thelin) op het veld stonden.

Anderlecht domineerde het balbezit, KV probeerde tegen te prikken vanuit de omschakeling. Met succes. Togui miste een eerste grote kans oog in oog met Didillon maar dwong net voorbij het halfuur wel een penalty af. Tainmont trapte binnen: 0-1. Na de rust bracht Schoofs de score al snel op 0-2 waarna Anderlecht de aansluitingstreffer maakte via Thelin. Hairemans - met een fraaie lob - en invaller Van Keilegom ontnamen paars-wit al snel alle hoop.

Een extra vertrouwensboost dus voor KV Mechelen dat aantrad met zijn typeploeg van in de competitie. Kaya en Van Cleemput bleven uit voorzorg aan de kant. Bij Anderlecht werden er geen risico’s genomen met Vlap, Sandler en Luckassen. Lutonda maakte zijn wederoptreden na een blessure. (thst)

Doelpunten: 33' Tainmont (pen) 0-1, 54' Hairemans 0-2, 66' Thelin 1-2, 69' Hairemans 1-3, 71' Van Keilegom 1-4

AA Gent wint met ruime cijfers van KV Oostende

Oostende acteerde in Gent voor rust net wat scherper dan de thuisploeg en openden vlak voor rust via een afgeweken schot van D’Haese de score. Gent reageerde meteen en zorgde nog voor de pauze via Sylla - op aangeven van Van Den Bergh - voor de gelijkmaker. Na rust nam de thuisploeg de partij in handen en de Buffalo’s wonnen uiteindelijk vlot dankzij doelpunten van Derijck, Kubo en Dompé. (ssg)

Doelpunten: 43’ D’Haese 0-1, 45’ Sylla 1-1, 56’ Derijck 2-1 (pen), 59’ Kubo 3-1, 72’ Dompé 4-1

Opnieuw vrijschopdiscussie bij Antwerp

Ook Antwerp blijft midweeks oefenmatchen afwerken, en al zeker in de interlandbreak. Met Vitesse streek deze keer het nummer vier uit de Nederlandse Eredivisie neer op de Bosuil. De bezoekers uit Arnhem begonnen het scherpst aan de partij. Op het kwartier stond de Antwerpse achterhoede niet goed op te letten bij een hoekschop. Linksachter Clark kopte ongehinderd binnen. Kort na de 0-1 leek rood-wit via een penalty gelijk te kunnen maken, maar de scheidsrechter legde het leer buiten de zestien voor een voorafgaande fout op Lamkel Zé. Het slotkwartier van de eerste periode bracht beterschap voor The Great Old. Gano rondde een knappe combinatie via Refaelov en Buta net niet af. Lamkel Zé had meer succes en rondde een rush die begon aan de middenlijn knap af: 1-1. Hoewel er geen kat in het stadion zat, vierde de doelpuntenmaker uitbundig.

Na rust zorgde een vrije trap opnieuw voor discussie. Onbegrijpelijk, na de pijnlijke vertoning van afgelopen zondag, en Lamkel Zé moest er eens flink om lachen. Refaelov liet uiteindelijk Baby zijn kans gaan maar met rechts (!) trapte de linksvoetige invaller hoog over. Baby kon zich die misser wel permitteren, want de Franse Senegalees had even voordien voor 2-1 gezorgd. Een binnentikker nadat Gano altijd zelf had moeten scoren. De kleine voorsprong bleek genoeg voor de winst. (dige)

Doelpunten: 15’ 0-1 Clark, 43’ 1-1 Lamkel Zé 1-1, 66’ 2-1 Baby