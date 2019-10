Arts beschuldigt collega van radicalisering

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een federale gezondheidsinspecteur verschenen die zich moest verantwoorden voor lasterlijke aangifte. De vrouw zou een klacht hebben ingediend over wangedrag en mogelijke radicalisering van een Mechelse arts, waardoor die voorwerp werd van een onderzoek en naar eigen zeggen reputatieschade leed. Volgens het slachtoffer gebeurde de klacht vanuit een racistisch en islamofobe instelling, iets wat de gezondheidsinspecteur betwist.

De twee partijen zijn beiden Mechelse artsen. De ene, vanuit haar hoedanigheid van federaal gezondheidsinspecteur, meldde in december 2015 bij de verbindingsofficier van de federale gerechtelijke politie (FGP) dat er twee getuigen waren van vrouwonvriendelijk en mogelijk radicaliserend gedrag van de andere arts. Die zou een fundamentalistische houding hebben aangenomen, omgaan met geradicaliseerde mensen en weigeren om vrouwen te begroeten. Uit het onderzoek van de FGP bleek het tegendeel waardoor de klacht werd geseponeerd. Daarop heeft de arts die onderwerp van het onderzoek was, klacht ingediend voor lasterlijke aangifte. “Dit soort onderzoeken is een gevaarlijk precedent voor artsen met islamitische achtergrond”, klonk het donderdag.

“Zij wist perfect wat er zou gebeuren als ze een officiële klacht tegen mijn cliënt zou indienen en welke gevolgen er zouden zijn. De kwaadwilligheid is hier duidelijk bewezen, het gaat hier om meer dan ‘enkel haar job doen’“, zegt meester Tim Smet die de burgerlijke partij vertegenwoordigd.

Voor het parket zijn er echter geen bewijzen van kwaadwilligheid. “Het siert haar dat ze zoiets meldt, je moet preventief ingrijpen bij geruchten van radicalisering. Hier ging het niet om vuilspuiterij maar om oprechte ongerustheid. Ik vraag dan ook de vrijspraak”, zei procureur Ken Van hoogenbemt.

Ook de verdediging van de vrouw meent dat er geen fout gebeurde en dat zijn cliënte in eer en geweten handelde. “De aangifte gebeurde kort na de aanslagen in Parijs, er werd toen een oproep gedaan om radicalisering en dergelijke snel te melden. De enige insteek van mijn cliënte was dat ze zich oprecht zorgen maakte. Ze moet geen gevangenisstraf krijgen, maar een medaille voor wat ze deed. Ze heeft zelf haar nek uitgestoken en daardoor ook haar eigen naam en reputatie in de weegschaal gelegd.”

Zelf is de dokteres zich van geen kwaad bewust. “Ik heb nooit een officiële klacht willen indienen maar wilde gewoon dat de politie dit onderzocht. Ik heb dit informeel gemeld.”

De andere arts vraagt 5.000 euro reputatieschade. “Er zijn 120 artsen in Mechelen, mijn reputatie is tot schande gebracht door het onderzoek waarbij collega’s werden ondervraagd over mijn omgang met hen en mijn patiënten”, zei hij. “Dit was een heksenjacht, ik heb helemaal niet het profiel van een geradicaliseerde en werk samen met vijf vrouwelijke artsen. Het is niet omdat ik moslim ben dat ik daarom ook een terroriste ben”, besloot hij.