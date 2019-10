Jeruzalem bouwt ondergrondse ‘dodenstad’: plaats voor 23.000 overledenen in enorm doolhof

Jeruzalem is druk in de weer met de aanbouw van een necropolis, een ondergrondse begraafplaats waar maar liefst 23.000 doden zouden worden geborgen. De bouw van de gigantische tombe zou maar liefst vier jaar duren, maar eind oktober zouden er al 8.000 graven in gebruik genomen worden. Het volledige prijskaartje zou nu al neerkomen op 78 miljoen euro.

In Jeruzalem is er een groot tekort aan ruimte om te begraven. Daarom bouwen ze onder de grond, onder Givat Shaul, de grootste joodse begraafplaats in Jeruzalem. Een indrukwekkend project, maar dit is nog maar het begin volgens de verantwoordelijke van de bouw. “Als de mensen deze nieuwe methode van begraven accepteren, zullen we blijven bouwen”, aldus Chananya Shachor aan The Jersualem Post.

