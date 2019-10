Recordaantal artsen verstuurt geneesmiddelenvoorschriften digitaal

In september verstuurden 14.512 artsen, 4.159 tandartsen en 138 ziekenhuizen samen 5,3 miljoen elektronische geneesmiddelenvoorschriften. Dat is een record, meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block donderdag. Het elektronische voorschrift helpt zorgverleners om de medicatie van patiënten op te volgen en maakt het ook onmogelijk om voorschriften te vervalsen. Vanaf 1 januari wordt het gebruik ervan verplicht, zes maanden later zou de eID volstaan om de voorgeschreven geneesmiddelen bij de apotheker op te halen.

“Het elektronische voorschrift is een belangrijke stap vooruit. Doordat de voorschriften digitaal worden verstuurd en bijgehouden, ben je als patiënt zeker dat je zorgverlener steeds een correct beeld heeft van je medicatie. Apothekers hoeven geen krabbels meer te ontcijferen. En de rechtstreekse verzending van de arts naar de apotheker via de beveiligde toepassing Recip-e maakt vervalsing onmogelijk”, licht De Block toe.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het elektronisch voorschrift verplicht. Enkel in een aantal specifieke situaties zoals bij dringende medische hulp kunnen huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen nog een papieren voorschrift afleveren.

Minister De Block hield bij de stapsgewijze uitrol van het elektronische voorschrift rekening met de leeftijd van artsen en de software-aanpassingen die nodig waren. Vanaf 1 januari 2020 wordt het gebruik verplicht. “De cijfers tonen dat zeer veel artsen en apothekers niet op die deadline hebben gewacht. Zij gebruiken het elektronische voorschrift nu al, in het belang van hun patiënten”, merkt de minister op.

Nu moet de patiënt nog een papieren voorschrift met barcode aan de apotheker voorleggen. Door die code te scannen, kan die het voorschrift ophalen uit het systeem. Op termijn zal ook dat verdwijnen en wordt het volledige proces papierloos. De eID volstaat dan. Daarvoor wordt gemikt op de tweede helft van volgend jaar.

Sinds eind vorig jaar kan iedereen zijn of haar openstaande elektronische voorschriften zelf inkijken via het portaal Mijngezondheid. Vorige maand deden 8.369 burgers dat. Ongewenste voorschriften kan je daar verwijderen en je kan ook doorklikken naar de digitale bijsluiters van de medicijnen. Eens het voorschrijfproces volledig papierloos wordt, zal je via Mijngezondheid op voorhand kunnen aanduiden bij welke apotheek je welk medicijn wil ophalen. De apotheker krijgt dat voorschrift dan digitaal binnen, zodat hij of zij het medicijn voor je kan klaarleggen.