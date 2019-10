Europees Parlement schiet Française Sylvie Goulard definitief af als Eurocommissaris

Het Europees Parlement heeft de kandidatuur van de Franse kandidaat-Eurocommissaris Sylvie Goulard definitief verworpen. De Française moest twee hoorzittingen afleggen, maar kon niet overtuigen. Ze verloor een geheime stemming in de parlementaire commissies Interne Markt en Industrie met 82 stemmen tegen en amper 29 voor.

De nederlaag is een pijnlijke zaak voor de Franse president Emmanuel Macron, die met Goulard één van zijn vertrouwelingen op een sleutelpositie in de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen had gemanoeuvreerd. Als het parlement groen licht had gegeven, was Goulard Eurocommissaris voor Interne Markt en Industrie én Defensie en Onderzoek geworden.

Haar grootste struikelblok was een lopende gerechtelijke procedure in Frankrijk wegens mogelijke fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers van haar toenmalige partij MoDem in het Europees Parlement. Goulard was op dat moment zelf Europarlementslid. Ook de hoge vergoedingen die ze tussen 2013 en 2016 opstreek voor haar werk bij de Amerikaanse denktank Berggruen speelden haar parten.