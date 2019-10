Slachtoffers van schietpartij in Duitse Halle geïdentificeerd: vrouw van 40 en 20-jarige man

De slachtoffers van de aanslag woensdag op een synagoge in het Duitse Halle zijn geïdentificeerd. Het gaat om een veertigjarige vrouw uit Halle en een twintigjarige man uit Merseburg. Dat heeft persbureau dpa uit veiligheidskringen vernomen. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier roept op tot solidariteit met het Joodse volk.

De vrouw was woensdagmiddag doodgeschoten door de dader aan de synagoge, de man werd even later doodgeschoten in een nabijgelegen kebabwinkel. De dader had ook tijdens zijn vlucht nog twee anderen verwond. Het gaat om een koppel dat een winkel heeft in Landsberg, 15 kilometer verderop. De 40-jarige vrouw en de 41-jarige man worden nog in het ziekenhuis behandeld voor schotwonden.

In Wiedersdorf, een wijk in Landsberg, zou de dader zijn eerste vluchtauto hebben geparkeerd en heeft hij een taxi gekaapt. De verdachte werd even later bij een auto-ongeluk op Autobahn 91 bij Werschen door speciale eenheden gearresteerd. Ook hij was gewond, en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Bloemen neergelegd

Ondertussen heeft minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer de plaats bezocht en heeft die bloemen neergelegd aan de bewuste synagoge. Ook bondspresident Frank-Walter Steinmeier bezocht Halle op donderdag en riep op tot solidariteit met het Joodse volk. “Deze dag is een dag van schaamte en schande”, zei Steinmeier tijdens zijn bezoek. Het land moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een duidelijke houding aannemen, aldus de bondspresident. “De geschiedenis herinnert ons eraan dat het heden ons op de proef stelt.”

Hij benadrukte dat de overgrote meerderheid van de bevolking wel de Joodse samenleving in Duitsland wil. “We moeten dit laten zien - en niet alleen in deze dagen”, zei Steinmeier.