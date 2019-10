89-jarige man krijgt celstraf met uitstel voor aanranding medebewoonsters rusthuis

Gent - Een 89-jarige man die beschuldigd werd van aanranding van twee dementerende bewoonsters van het rusthuis waar hij verbleef, is veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De feiten gebeurden in 2018 in een rusthuis in Oost-Vlaanderen. Een verpleegkundige was getuige van een van de feiten, maar van het andere incident waren er geen getuigen. De beklaagde ontkende beide tenlasteleggingen en stelde dat de verklaringen van de vrouwen door hun dementie niet betrouwbaar waren.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 18 maanden met uitstel gevorderd, en de rechtbank legde die straf ook op. De beklaagde, die intussen overgebracht werd naar een ander rusthuis, moet zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek.

De man kan nog in beroep gaan tegen de celstraf.