“Hij was kwaad toen ik politie zei dat we seks hadden”: maîtresse getuigt over relatie met beschuldigde van moord op echtgenote

Brugge / Ieper -

“Ik vind het nog altijd moeilijk om te begrijpen dat hij dit misschien gedaan heeft.” Op het assisenproces rond de moord op Carmen Garcia Ortega (35) is donderdagochtend één van de maîtresses van Daniel Deriemacker komen getuigen. Een paar uur voor de moord had beschuldigde nog seks met de vrouw. “Hij was boos dat ik aan de politie eerlijk was geweest.”