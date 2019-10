In Monacovrouwen krijgt Winny wel heel royaal bezoek over de vloer. Tijdens een gezellig etentje is niemand minder dan Daniël Ducruet op bezoek. Daniël is de ex-man van prinses Stéphanie van Monaco. “Tijdens mijn puberteit keek ik enorm op naar Stéphanie. Vooral naar het rebelse in haar”, verklaart Winny. “In mijn eerste week hier in Monaco stond ik ineens naast haar in de supermarkt.”