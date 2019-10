Bondsparket vordert zware straffen tegen STVV en Genk nadat duel werd gestaakt

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vraagt strenge straffen voor STVV en Genk naar aanleiding van de gestaakte Limburgse derby van 28 september. Beide clubs riskeren een match achter gesloten deuren, een aftrek van twee punten en de maximumboete van 5.000 euro. Dat vernam het persagentschap Belga.

Daarbovenop vraagt bondsprocureur Kris Wagner om de wedstrijd STVV-Genk zonder publiek opnieuw te laten spelen vanaf de eerste minuut. Die replay achter gesloten deuren is te onderscheiden van de vordering. Met andere woorden, STVV en Genk riskeren eigenlijk twee duels zonder publiek af te werken. De Geschillencommissie Hoger Beroep buigt zich op 18 oktober over de strafmaat. Tegen die uitspraak is enkel beroep mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Wangedrag

De Limburgse derby werd in de slotfase gestaakt bij een 3-3 tussenstand door wangedrag van beide supporterclans. Nadat STVV-fans allerlei voorwerpen hadden gegooid naar Genk-doelman Coucke, gingen de spelers op het uur al eens een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd hervond STVV zijn adem en kwam terug tot 3-3. Vervolgens gingen de Genkse supporters hun boekje te buiten en floot scheidsrechter Lawrence Visser de wedstrijd vroegtijdig af. De politie verklaarde dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Parallel met de disciplinaire procedure startte de Pro League de interne procedure op, waardoor er beide clubs samen een vergoeding van 50.000 euro boven het hoofd hangt. Het is nog niet helemaal duidelijk of die som geld betaald moet worden door KRC Genk alleen, of dat STVV de helft moet ophoesten. De definitieve staking van de Limburgse derby berust immers op een gedeelde verantwoordelijkheid. Op de volgende raad van bestuur van de Pro League zal de beslissing daarover vallen.

Schade vergoed

In afwachting van de verschillende procedures tegen de Limburgse rivalen beslist de Pro League dat KRC Genk de schade die de fans vorig seizoen toebrachten aan het veld van STVV moet vergoeden. Toen gooiden Genkse fans vuurpijlen op het kunstgras van Stayen en dat veroorzaakte brandplekken. Daarom werden de bezoekende supporters op 28 september ook achter plexiglas gezet. De Pro League verplichtte de landskampioen om met een schadevergoeding van 25.000 euro over de brug te komen. (belga)