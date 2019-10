Test je werkgever één jaar uit

Zo’n try & hire-formule lijkt vooral interessant voor functies die moeilijk in te vullen zijn. Foto: Jobat.be

Mechelen - Je kan tijdens je sollicitatiegesprek wel een goed gevoel overhouden van die nieuwe werkgever, maar iets als bedrijfscultuur laat zich moeilijk vatten. Daarom duiken alternatieve formules op: test als kandidaat gedurende één jaar je toekomstige baas uit. “Of het echt klikt, merk je pas wanneer je er echt aan het werk bent.”

Het was de Mechelse ict-dienstverlener Elmos die een jaar geleden een zogenaamde try & hire-dochteronderneming oprichtte. Hierbij kunnen zowel de kandidaat als de werkgever het een jaar uitproberen vóór het vaste contract. De eerste medewerker via deze formule ging deze zomer, na dus een trialperiode van een jaar, vast in dienst. “Ondertussen zijn er in totaal een viertal mensen gevolgd”, vertelt Matthias Eraly, Business Unit Manager bij ElmosExpert, de betreffende afdeling.

Dicht bij huis

Na navraag blijkt de probeerdienst van het bedrijf van Eraly geen unicum. “Maar wij komen er, in tegenstelling tot andere, voor uit en doen het niet op een verdoken manier. Zowel de kandidaat als de klant weten dat het de bedoeling is om vast in dienst te gaan”, stelt hij. Volgens hem is er alvast vraag naar. “We merken dat meer en meer kandidaten het belangrijk vinden om dicht bij huis te werken, net als goede begeleiding en doorgroeimogelijkheden. Maar vooral willen kandidaten vandaag weten of ze passen binnen de bedrijfscultuur. Dat kan je proberen af te leiden tijdens je sollicitatiegesprek, maar of het echt klikt merk je pas wanneer je er aan het werk bent.”

