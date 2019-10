De uitzendmarkt koelt af

Het aandeel van de vijftigplussers dat aan uitzendwerk doet stijgt fors. Ook wordt de afkomst van de uitzendkrachten steeds meer divers. Tegelijk valt het totaal aantal gepresteerde uren in uitzendwerk sinds begin 2019 wel terug. Dat lijkt alvast een indicatie voor een afkoelende arbeidsmarkt.

De bevindingen staan in het jaarverslag van Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners. Daar valt om te beginnen de diversiteit in leeftijd op. Zo is op vijf jaar tijd het aantal 50-plussers in uitzendarbeid toegenomen met 63 procent. Momenteel is 12,1 procent van alle uitzendwerkers ouder dan 50. Vooral de toename van de 55-plussers blijkt significant.

Uitzendwerkers alsmaar meer divers

Iets meer dan driekwart van de uitzendwerkers heeft de Belgische nationaliteit, al is de opmars van buitenlandse uitzendarbeiders en -bedienden wel duidelijk zichtbaar in de cijfers. Zo neemt het aandeel van de niet-Belgen toe van 17 procent in 2011 tot 24 procent in 2018. De meeste buitenlandse medewerkers in uitzendarbeid komen uit de buurlanden (7 procent), 2 procent uit Zuid-Europa en 5 procent uit de rest van de EU. Voor het overige komt 2 procent van de uitzendwerkers uit de Maghreb-landen en 2,5 procent uit de rest van Afrika.

