Turkse troepen bestoken gevangenis waar “gevaarlijkste strijders van ISIS” zitten, Turkse man en baby overleden bij tegenoffensief

Volgens de semi-autonome Syrisch-Koedische autoriteiten hebben Turkse troepen woensdag een gevangenis bestookt waar “de meest gevaarlijke van de criminele” strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) uit meer dan zestig landen zitten. Het gaat om een deel van de Chirkin-gevangenis in Qamishli, aldus de autoriteiten van het gebied.

Zij gewagen van een “duidelijke poging” van Ankara om de strijders te helpen om te ontkomen, niettegenstaande de belofte van Ankara om een herrijzing van ISIS te verhinderen. Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft het over Turkse “artillerie” die de “omgeving” van de gevangenis viseerde.

“Door de Turkse aanvallen in de regio kunnen er minder veiligheidsagenten ingezet worden voor de bewaking van de strijders van ISIS. Dat is gevaarlijk en kan leiden tot ontsnappingen”, zegt Badran Jia Kurd, een hoge Koerdische functionaris, bij Reuters.

Turkse burgers omgekomen

Ook in Turkije eist de oorlog slachtoffers. In Turkse aan Syrië grenzende plaatsen zijn donderdag minstens twee burgers omgekomen en 46 gewond geraakt door projectielen die zijn afgevuurd door de Koerdische militie tegen wie het Turks militair offensief in het noordoosten van Syrië is gericht, zo hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

De dodelijke slachtoffers zijn een man en een negen maanden oude baby. Het is de eerste officiële bevestiging van slachtoffers langs Turkse kant. Raketten en obussen zijn ingeslagen in de grenssteden Akçakale en Ceylanpinar, zeggen de plaatselijke autoriteiten.

Internetgebruikers opgepakt

De Turkse autoriteiten hebben donderdag dan weer 21 mensen gearresteerd die ervan worden beschuldigd op sociale media “terroristische propaganda” te maken tegen de Turkse inval in Syrië en aan te zetten tot haat. Zij hebben ook een onderzoek gestart tegen opposanten die het offensief bekritiseren.

Er is een gerechtelijk onderzoek geopend tegen twee leiders van de pro-Koerdische HDP-partij, Sezai Temelli en Pervin Buldan, alsmede andere leiders van deze politieke formatie, zo maakte het kantoor van de procureur-generaal in Ankara bekend. De HDP-verantwoordelijken worden eveneens verdacht van “terroristische propaganda door denigrerend te doen omtrent het Turkse offensief.

De HDP is de enige belangrijke Turkse politieke partij die zich kantte tegen de inval. Meerdere leiders gewaagden van een “invasie”.