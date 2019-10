Donald Trump verdedigt diplomatenvrouw die tiener doodreed in Verenigd Koninkrijk: “Ze rijden daar links, dat is verwarrend”

Donald Trump heeft de ouders van een doodgereden Britse tiener en de Britse premier Boris Johnson tegen zich in het harnas gejaagd. De president verdedigde de Amerikaanse diplomatenvrouw die de jongen had doodgereden door te zeggen dat links rijden wel erg verwarrend is. “Het kan mij ook overkomen”, aldus Trump.

De 19-jarige Brit Harry Dunn overleed op 27 augustus in Oxfordshire toen hij met zijn motorfiets op een spookrijdende wagen knalde. Aan het stuur van die auto zat Anne Sacoolas, de vrouw van een Amerikaanse diplomaat. Zij stapte meteen na het ongeval op het vliegtuig naar haar thuisland. Omdat ze nu weigert terug te keren om terecht te staan voor het ongeval, is een diplomatieke rel ontstaan tussen president Donald Trump en premier Boris Johnson.

Woensdag beantwoordde Trump vragen over de kwestie op een persconferentie. “Er is een tragedie gebeurd”, zei Trump. Hij noemde de naam van zijn landgenote niet, maar zei wel dat ze aan de verkeerde kant van de weg reed. “De wegen zijn daar anders, zoiets kan gebeuren. Ik durf niet te zeggen dat het mij nooit zou overkomen. Als je gewoon bent aan rechts rijden en plots moet je links rijden, is dat verwarrend. Je moet dan voorzichtig zijn.”

De Britse premier Boris Johnson had Trump gevraagd de diplomatieke onschendbaarheid van de vrouw op te heffen en haar te laten terugkeren naar het VK om terecht te staan, maar daar wilde Trump niet van weten. Hij gaf aan dat ze niet zal terugkeren, maar stelde wel voor dat ze het gezin kon ontmoeten voor een “helende samenkomst”.

Het gezin van de overleden tiener probeert Sacoolas veroordeeld te krijgen, maar zelfs met de hulp van Johnson lijkt dat dus op niets uit te draaien. “Ik ben gedegouteerd”, zei de moeder van de tiener in Britse media. “De overheid laat ons volledig in de steek.”