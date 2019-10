Leuvenaar ziet hoe Koerden met ongeloof naar Turkse inval kijken: “Zij hebben ISIS gestopt, nu gooit de wereld hen voor de leeuwen”

Leuvenaar Baram Maro (27) – Vlaamse moeder, Koerdische vader – volgt het conflict van nabij. Letterlijk. Hij zit in Iraaks-Koerdistan en ziet hoe de Koerden met ongeloof reageren op wat er gebeurt in Noord-Syrië. “Ze raken hun geloof in de wereld kwijt. Zij waren het die Islamitische Staat stopten, en er 11.000 levens voor opofferden. En nu worden ze op een dienblad aangeboden aan het Turkse leger.”

Vier maanden verblijft Baram Maro intussen in Koerdisch gebied. Tussen de peshmerga’s, Koerdische strijders, zoals zijn vader er destijds een was. Hij begon een jaar of vijf geleden met die reizen, in ...