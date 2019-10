Starbucks onder vuur nadat personeel dakloze man weg wil die nochtans betaald had voor zijn maaltijd

Koffieketen Starbucks ligt onder vuur nadat een opmerkelijk filmpje op sociale media verscheen. Op de beelden is te zien hoe een personeelslid samen met een agente probeert om een dakloze man weg te jagen. De maaltijd die hij aan het eten was, was nochtans betaald door een andere klant. Starbucks heeft zich ondertussen geëxcuseerd, en zegt de zaak te onderzoeken.