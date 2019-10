Iraanse vrouwen mogen voor het eerst in 40 jaar naar het voetbal… en ploeg van Marc Wilmots haalt meteen uit met monsterzege

Opvallende gasten bij de WK-kwalificatiematch tussen Iran en Cambodja: vrouwelijke thuisfans. Het was immers 40 jaar geleden dat Iraanse vrouwen nog eens werden toegelaten in een sportstadion. Het Iraanse mannenelftal, geleid door coach Marc Wilmots, verwende de vrouwelijke fans meteen door het bezoekende Cambodja in de pan te hakken. Het werd maar liefst 14-0.

Iran had in 1979 een stadionverbod uitgevaardigd tegenover vrouwen. Daar kwam onder druk van de Internationale Voetbalbond FIFA nu verandering in. FIFA greep in nadat Sahar Khodayari, een vrouwelijke fan, zich als man verkleedde en een wedstrijd van haar favoriete team Esteghlal Teheran FC bijwoonde. De 29-jarige Sahar werd echter betrapt en kreeg een celstraf van zes maanden opgelegd, waarna ze zichzelf uit protest in brand stak. ‘Het blauwe meisje’ overleefde die daad niet.

‘Cynische publiciteitsstunt’

Toch is er nog heel wat werk aan de winkel, want het verbod werd enkel opgeheven voor WK-kwalificatiematchen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemde het al een ‘cynische publiciteitsstunt’ van het Iraanse regime om hun blazoen weer wit te wassen na de dood van Khodayari. Bovendien werden slechts 5.000 zitjes beschikbaar gesteld voor vrouwen, terwijl er in het nationale Azadi Stadion plaats is voor 80.000 toeschouwers. De aanwezige vrouwelijke fans werden bovendien gescheiden van de mannen en bewaakt door zo’n 150 vrouwelijke politieagenten.

Hoe het ook zij: de aanwezige vrouwen hadden meteen reden tot feesten. Hun land won immers met duidelijke cijfers van Cambodja: het werd 14-0. Iran staat ook aan de leiding in groep C van het Aziatische WK-parcours.

