Meisje maakt LEGO-rolstoel voor puppy zonder voorpoten

Puppy Gracie werd binnengebracht bij de dierenarts toen ze amper zes weken oud was. Ze was achtergelaten door haar baasjes en had verscheidene wonden waaronder twee missende voorpootjes. Wonder boven wonder kwam Gracie erbovenop en werd ze geplaatst in een asiel in Georgia. Daar waren het geen nieuwe baasjes, maar de dochter van de uitbaatster die verliefd werd op de kleine Gracie. De twaalfjarige Kayla ontfermde zich over Gracie en deed er alles aan om haar gelukkig te maken. Zo ontwierp ze een handgemaakte rolstoel uit LEGO zodat haar trouwe vriend overal kan rondhuppelen.