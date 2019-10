Studente dient blanco blad in als essay, maar krijgt topscore voor creativiteit

Een Japanse studente heeft haar professor een grote verrassing bezorgd. Ze diende een blanco papier in als essay, maar kreeg toch de hoogst mogelijke score toen bleek dat ze het essay geschreven had in onzichtbare inkt.

Ninja’s zijn altijd al de passie geweest van Eimi Haga. De Japanse studente was dan ook heel blij toen ze de opdracht kreeg een essay te schrijven over een museumbezoek. “De professor zei ons dat creativiteit betere punten zou opleveren”, vertelt de eerstejaarsstudente aan BBC. “En dus hoopte ik dat niemand hetzelfde idee zou hebben als ik.”

Haar idee was om, in ware ninjatraditie, onzichtbare inkt te maken en het essay daarmee te schrijven. Daarvoor liet ze sojabonen een hele nacht weken, plette ze vervolgens en kneep ze plat in een doek. Het extract mengde ze vervolgens met water - twee uur lang duurde het om het goed te krijgen - waarna ze aan het schrijven ging.

Zodra het goedje droog was, verdwenen haar woorden van het blad. Ze diende het dan ook blanco in, maar gaf de professor wel een extra papiertje met de tip het papier op te warmen. Zodra die het thuis boven het gasvuur hield, kwamen de woorden tevoorschijn. Haar creativiteit werd beloond met een topscore. “Ik was verrast”, zei professor Yuji Yamada. “Ik heb het niet eens helemaal gelezen, en heb toch het maximum van de punten gegeven.”