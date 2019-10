Elton John geeft zich helemaal bloot in nieuwe biografie: “Ik was zo stoned dat ik op set van videoclip mijn kleren uittrok”

Elton John (72) draagt een pruik. Niet zozeer omdat hij kaal is, wel omdat zijn hoofd vol putten en bulten zit na mislukte haartransplantaties. In zijn biografie Me Elton John licht de zanger meer dan zijn pruik op. Hij geeft zich helemaal bloot. Zelfs letterlijk wanneer hij vertelt over hoe hij ooit zo stoned was dat hij op de set van een videoclip al zijn kleren uittrok.