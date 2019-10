Extra motivatie voor de Rode Duivels: 11.000 Belgische fans kunnen naar de EK-finale in Wembley

We gaan ervan uit dat het tegen San Marino wel goedkomt en de Rode Duivels zich vanavond voor het EK plaatsen, maar wat extra motivatie kan nooit kwaad. EURO 2020, dat in twaalf verschillende landen afgewerkt wordt, zou wel eens een Belgisch feestje kunnen worden.

Akkoord: het had leuker geweest als ook Brussel een speelstad was, zoals eerst voorzien, dan hadden de Duivels al minstens twee groepsmatchen in het eigen Eurostadion mogen spelen. Maar ook nu zullen er heel wat exclusieve tickets beschikbaar zijn voor de Belgische fans. Als de mannen van Martinez het tot in de finale schoppen, dan kunnen er op 12 juli 2020 op Wembley maar liefst 11.000 Belgische fans aanwezig zijn om de nationale ploeg naar eindwinst te schreeuwen. En aangezien je met de Eurostar of het vliegtuig op een paar uur in Londen bent, en sommige tickets maar 95 euro kosten, is er eigenlijk weinig reden om níét aanwezig te zijn.

Wat je als fan moet doen om erbij te zijn in de finale? Lid zijn van 1895, de officiële supportersvereniging van de Rode Duivels (kostprijs 40 euro), en je vanaf 4 december (daags na de loting) tot 18 december aanmelden voor een ticket voor de finale. Uiteraard is het lang niet zeker dat België straks de finale bereikt, maar het gaat om ‘conditionele tickets’. Als België de finale niet haalt, krijg je na het EK gewoon je geld teruggestort.

Ook voor alle andere rondes kan je tussen 4 en 18 december tickets reserveren voor (mogelijke) wedstrijden van de Duivels. Voor een halve finale in Wembley zullen er ook 10.500 Belgische tickets beschikbaar zijn. Voor de drie groepsmatchen is het aantal tickets afhankelijk van de speelstad. Als de Duivels ook in de groepsfase in Londen spelen, zijn er per match 12.000 Belgische tickets beschikbaar. In München en Rome zijn dat er 10.000, in Kopenhagen 5.000 en in alle andere 8.000.

Het EK 2020 wordt door velen beschouwd als de laatste kans op een toernooizege voor de ‘Gouden Generatie’. Bij de voetbalbond hopen ze dat het aan steun van de fans niet zal ontbreken. Het is een pak interessanter dan het WK in Rusland – voor de halve finale hadden zich amper 300 Belgische fans op voorhand aangemeld.