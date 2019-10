Cypriotische zege in Kazachstan stelt EK-ticket voor Rode Duivels nog heel even uit

Cyprus heeft donderdag op de zevende speeldag in groep I de volle buit veroverd bij Kazachstan. De Cyprioten wonnen in Nur-Sultan met 1-2. Door de overwinning van de bezoekers moeten de Rode Duivels nog even geduld oefenen om helemaal zeker te zijn van hun EK-ticket: ze hebben nu zeker een zege nodig tegen San Marino vanavond.

Yerlanov (34.) opende iets over het halfuur de score voor Kazachstan. Cyprus ging op zoek naar de gelijkmaker, en kreeg even voor het slotkwartier loon naar werken, via Sotiriou (73.). Met de 1-2 draaide Ioannou (84.) de rollen zelfs helemaal om.

De Rode Duivels, aan kop in de poule met het perfecte rapport van achttien punten uit zes wedstrijden, spelen later donderdag in eigen huis tegen dwergstaat San Marino. Een draw tussen Kazachstan en Cyprus had de Belgen al zekerheid gegeven over kwalificatie, maar nu moeten de mannen van bondscoach Roberto Martinez nog de volle buit pakken tegen San Marino - iets waar niemand aan twijfelt.

Rusland, tweede met vijftien punten, ontvangt donderdag in Moskou Schotland. Cyprus volgt in de stand als derde met tien punten, voor Kazachstan (7 ptn), Schotland (6 ptn) en hekkensluiter San Marino (0 ptn).