Onderzoeksrechter heeft 23 personen in verdenking gesteld in onderzoek Operatie Propere Handen

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft 23 personen in verdenking gesteld in het fraudeonderzoek naar het Belgische voetbal. Het is exact een jaar geleden dat Operatie Propere Handen of Operatie Zero losbarstte. Het luik matchfixing is al een tijdje volledig afgerond. Daarnaast is er het onderzoek naar financiële fraude, die rond makelaar Dejan Veljkovic draait en het tweede luik rond spelersmakelaar Mogi Bayat. “Het luik Vejkovic zit in een eindfase, terwijl er in het luik Bayat nog zeven tot acht maanden werk nodig zal zijn”, vertelt Eric Bisschop van het federale parket donderdag.

De 23 in verdenking gestelde personen zijn makelaars, trainers, scheidsrechters, spelers en bestuursleden van voetbalclubs. Op vier tot vijf ploegen na zijn alle clubs in de Belgische eerste nationale ondervraagd of nog te ondervragen. Het federale parket zal kijken tegen welke personen er voldoende bezwaren zijn om een vervolging voor een rechtbank te vragen.

Uiteindelijk beslist een raadkamer wie naar een rechtbank wordt doorverwezen. Een eventueel proces zal in de rechtbank van Tongeren plaatsvinden. Van in het begin van Operatie Zero was een Tongerse onderzoeksrechter gevorderd.

Spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat worden als de spilfiguren beschouwd. Veljkovic maakte een deal met het parket en werd de eerste spijtoptant van ons land. Hij zou vijftig keren urenlang door de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg zijn ondervraagd. In ruil voor zijn verklaringen zal hij worden veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar met uitstel, een geldboete van 80.000 euro met uitstel en de verbeurdverklaring van allerlei gelden en goederen die hij op illegale wijze zou verkregen hebben.

Woensdag liet zijn advocaat Kris Luyckx weten dat Veljkovic de intentie heeft om zijn rol als spelersmakelaar weer op te nemen. De voetbalbond heeft hem nochtans verboden om de komende 10 jaar nog als makelaar te werken, maar Veljkovic en zijn advocaat willen die beslissing voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel aanvechten.