Dan toch geen stoelendans in Vlaams Parlement

Iedereen in het Vlaams Parlement – hier zonder de oppositie – blijft gewoon zitten waar hij of zij nu zit. Foto: BELGA

Er komt dan toch geen stoelendans in het Vlaams Parlement: alle partijen blijven zitten zoals ze nu zitten. Het lijkt de logica zelve, maar de voorbije weken vloeide er nogal wat inkt over de plaats die de Vlaams Parlementsleden innemen in de plenaire vergadering van het parlement. Al werd er intern nooit ten gronde over gediscussieerd.

De verkozenen zitten nu – gezien vanop het spreekgestoelte – van links naar rechts min of meer volgens hun politieke oriëntatie: PVDA helemaal links, Vlaams Belang helemaal rechts. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid, maar dat was niet naar de zin van N-VA, dat zijn 35 parlementsleden zo gescheiden zag door een gang. Een andere traditie wil immers dat de grootste partij in het midden van het halfrond zit. De partij drong aan op een oplossing, maar staakt de strijd nu. “De discussie werd nooit ten gronde besproken en nu zonder gevolg geklasseerd”, zegt N-VA-fractieleider en gewezen parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele. “We hebben belangrijkere dingen te doen.” Alles blijft dus bij het oude.