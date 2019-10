Hans Vanaken krijgt tegen San Marino eerste basisplaats bij Rode Duivels, Romelu Lukaku kan op jacht naar goal nummer 50

Hans Vanaken krijgt donderdagavond (20u45) in het Koning Boudewijnstadion tegen San Marino zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels. Romelu Lukaku is speelklaar geraakt en start voorin. De spits van Inter kan zo op jacht naar doelpunt nummer vijftig in zijn interlandcarrière.

Voor het overige had bondscoach Roberto Martinez niet echt verrassingen in petto tegen San Marino. Achter de diepe spits vinden we Dries Mertens en Eden Hazard terug, de aanvoerder viert zijn rentree na een dijblessure. Centraal op het middenveld krijgt tweevoudig Profvoetballer van het Jaar en Gouden Schoen Vanaken Youri Tielemans naast zich, Timothy Castagne (rechts) en Nacer Chadli (links) zijn de wingbacks. Achterin staat er de drietand Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Thibaut Courtois is hersteld van zijn buikgriep die hem bij Real aan de kant hield en neemt zijn plaats in doel in.

Geen Lukaku in Kazachstan

De bondscoach maakte woensdag al bekend dat Castagne, Lukaku, Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier maar één wedstrijd zouden spelen. Castagne en Lukaku zullen er dus niet bij zijn in Kazachstan, de laatste drie mogen op een basisplaats rekenen in Astana.

Met een thuiszege tegen San Marino verzekeren de Rode Duivels zich donderdagavond op de zevende speeldag in kwalificatiegroep I op drie speeldagen voor het einde als eerste land van de kwalificatie voor EURO 2020. Voor de Duivels zal dat het zesde EK worden, het vierde grote toernooi op rij.