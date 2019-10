Het duurde langer dan verwacht, maar Antwerp en Lamkel Zé praten nu toch over een verbeterd contract

Hij had het al eerder kunnen krijgen, als hij niet zoveel stoten had uitgehaald. Maar Didier Lamkel Zé (23) is nu dan toch goed op weg naar een nieuw en verbeterd contract bij Antwerp.

Lamkel Zé maakte donderdagnamiddag een straffe goal in de oefenmatch tegen Vitesse (2-1). De Kameroener – spelend op de plek van Steven Defour – vertrok vanop eigen helft, schudde nog een verdediger af en vlamde onderkant lat binnen. Hij bevestigde zo het goeie van de voorbije weken.

Na zijn knokpartijtje met Sinan Bolat op 1 september – het gevolg van zijn domme uitsluiting tegen AZ – heeft hij zich flink herpakt. Hij speelde enkele goeie wedstrijden en gedraagt zich momenteel voorbeeldig – tegen Standard kwam hij zowaar bemiddelen bij de discussie over de penalty. Als hij dit nog even volhoudt, zal hij alsnog zijn nieuw en verbeterd contract krijgen, dat hij begin dit seizoen nog probeerde af te dwingen door niet op te dagen.

Het bestuur is momenteel in gesprek met Lamkel Zé – na de oefenmatch tegen Vitesse zat ook een van zijn makelaars nog eens samen met sportief directeur Luciano D’Onofrio – en de bedoeling is om hem te belonen. Lamkel Zé, die nu vastligt tot 2022, kan het dus enkel nog zélf verpesten door opnieuw domme stoten uit te halen. Maar hij bevestigde net nog tegenover het bestuur dat hij zich de laatste weken ook zelf een stuk beter voelt – de fans dragen hem ook (weer) op handen – en dat hij de goeie lijn wil doortrekken.

