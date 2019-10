Tuchtprocedure tegen agent na vierde veroordeling voor dronken rijden

Ieper / Roeselare - Een politie-inspecteur van Arro Ieper is donderdag veroordeeld door de politierechter voor dronken rijden. Filip S. (51) werd op 26 maart 2018 betrapt door zijn collega’s in Roeselare met 2,18 promille alcohol in zijn bloed. Hij moet hiervoor een geldboete van 1.200 euro betalen en krijgt drie maanden rijverbod. Eerder werd hij al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed, een vierde keer reed hij te snel.

Binnen politiezone Arro Ieper is ondertussen een tuchtprocedure gestart. “Als politiezone betreuren we deze feiten ten zeerste”, zegt korpschef Kenneth Coigné. “We proberen elk personeelslid op hun verantwoordelijkheid te wijzen, ook wanneer ze hun functie niet uitoefenen. Over de nodige tuchtrechtelijke stappen kunnen we niets communiceren, want het onderzoek loopt nog.”

Na zijn rijverbod moet Filip S. slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen en moet hij medische en psychologische proeven doorstaan vooraleer hij zijn rijbewijs terugkrijgt. De politierechter wees S. op zijn voorbeeldfunctie in de maatschappij.