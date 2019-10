Gerecht onderzoekt of medewerkers containerpark spullen doorverkochten, ondertussen zijn ze op non-actief gezet

Roeselare - De stad heeft drie medewerkers van het recyclagepark in Rumbeke op non-actief gezet wegens onregelmatigheden. Een gerechtelijk dossier is opgestart. Het recyclagepark kon na het voorval gewoon open blijven.

Enkele weken geleden werd het stadsbestuur van Roeselare via een anonieme klacht op de hoogte gebracht van onregelmatigheden op het recyclagepark aan de Moorseelsesteenweg in Rumbeke. “Er is een gerechtelijk onderzoek opgestart. Tijdens die periode hebben we ons ook al voorbereid op het feit dat we mogelijk moesten ingrijpen zodra er een tekort aan personeel zou ontstaan”, zegt schepen van Personeel Henk Kindt (SP.A & de Vernieuwers).

Uiteindelijk bleek de anonieme klacht gegrond te zijn. De stad stelde zich burgerlijke partij. Via haar raadsman kreeg de stad inmiddels al inzage in het dossier. “De daarin beschreven feiten blijken ernstig genoeg te zijn om onmiddellijk stappen te ondernemen”, zegt de schepen.

Op matje geroepen

Drie medewerkers van het recyclagepark zouden aangeleverde goederen meegenomen en verkocht hebben. Dergelijke vorm van zogenaamde huisdiefstal is strafbaar. De drie parkwachters werden inmiddels door de stad op het matje geroepen. Een contractueel medewerker werd om dringende redenen op staande voet ontslagen. Twee anderen, die vast benoemd zijn bij Stad Roeselare, werden in afwachting van het afronden van het tuchtonderzoek preventief geschorst. Die medewerkers werden enkele weken geleden al op non-actief gezet.

Containerpark blijft open

Gebruikers van het recyclagepark merkten tijdens de voorbije periode weinig of niets van het voorval. “De resterende medewerkers steken een tandje bij. Er worden ook tijdelijke werknemers en jobstudenten ingezet, waardoor het momenteel lukt om het recyclagepark draaiende te houden. Er werden ook al enkele vacatures uitgeschreven om nieuwe medewerkers voor het containerpark in Rumbeke te vinden”, zegt de schepen.

Het is de tweede keer in enkele weken tijd dat zoiets voorkomt in de regio. Enkele weken geleden ontsloeg het Izegemse stadsbestuur een medewerker van het OCMW nadat die geld bestemd voor cliënten in eigen zak stak. Ook toen nam het stadsbestuur onmiddellijk stappen. De man werd onmiddellijk ontslagen.