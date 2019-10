Antwerpse Koerden veroordelen Turkse aanval in Syrië: “Onze families worden gebombardeerd”

Antwerpen -

Op de Groenplaats in Antwerpen zijn donderdagavond enkele tientallen Koerden samengekomen om de aanvallen van Turkije tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië te veroordelen. “Onze families worden gebombardeerd en niemand doet iets”, zegt Bengin Hadj, een Syrische Koerd uit Antwerpen. Even later kreeg hij te horen dat zijn vader in Syrië is overleden. “Uit angst voor een aanval”, zegt hij.