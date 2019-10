VIDEO. Wanneer het fietspad een landingsbaan wordt: provincie test nieuwe verlichting

Ronse / Kluisbergen - De provincie Oost-Vlaanderen start een proefproject met lichtbakens in Ruien en Ronse als alternatief voor de openbare verlichting van fietssnelwegen in kwetsbare gebieden. In Ruien zitten nu 280 lampen in het fietspad.

Fietsen is in. Steeds meer mensen kiezen voor de fiets als alternatief vervoermiddel, zeker nu de elektrische exemplaren ervoor zorgen dat iedereen relatief snel en moeiteloos vooruit raakt. Openbare verlichting is een essentieel onderdeel van de fietsinfrastructuur. “Als provincie willen we ook actief meewerken aan het voorkomen van lichtvervuiling. Samen met de partners wordt bij elk fietssnelwegdossier de afweging gemaakt tussen natuur en fietsveiligheid”, zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen). “Dankzij verlichting kunnen fietsers zich op een comfortabele en veilige manier verplaatsen en voelen ze zich ook ’s nachts veilig. Waar nodig kiest de provincie voor alternatieve, amberkleurige verlichting. Op de meest kwetsbare plaatsen veroorzaakte openbare verlichting echter te veel verstoring. Voor deze zones start de provincie nu met een proefproject met lichtbakens.”

“In twee testzones in Ronse en Kluisbergen worden lichtbakens geplaatst: autonome geleidingslichtjes op zonne-energie. De provincie onderzoekt of deze vorm van verlichting voldoende meerwaarde biedt voor fietsers, zonder een grote impact op de omgeving te veroorzaken.”

“Voor dit proefproject selecteerde de provincie een type lichtbaken met een erg beperkte opwaartse straling”, vervolgt Gillis. “Tussen de Kapellestraat en Kattestraat in Ruien (Kluisbergen) installeerde de firma Lakeside Group uit Groot-Brittannië 280 lichtbakens over 1,4 kilometer fietssnelweg. Op dit traject wil de provincie het gebruik van lichtbakens over een langere afstand evalueren. Tussen de Rotterij en Verbrandenbosstraat in Ronse installeerde dezelfde firma 40 lichtbakens. Hier wil de provincie nagaan of ze de lichtbakens ook in bosgebied kan toepassen.”

De bakens doen het fietspad in het donker op een landingsbaan lijken. “De provincie investeert 16.601 euro in dit proefproject. Als het positief geëvalueerd wordt, kunnen dergelijke lichtbakens een alternatief bieden voor gewone openbare verlichting op andere fietssnelwegtrajecten in kwetsbare gebieden.”

Fietsers krijgen voorrang

Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over de vernieuwing van de fietssnelweg tussen Kluisbergen en Oudenaarde. Marjolein Hantson, beleidsmedewerker Mobiliteit van de provincie, zegt dat het ontbrekende traject tussen Ruien en de brug van Avelgem, het stuk dat op grondgebied van Mont-de-l’Enclus ligt, zou worden gerealiseerd in 2021. “De vernieuwing van het bestaande fietspad tussen Kluisbergen en Oudenaarde zal starten in het voorjaar 2020”, aldus Hantson. “Hier worden ook alle kruispunten aangepakt. De fietser zal voorrang hebben op alle wegen die het fietspad kruisen. Behalve op het kruispunt met de N36 in Berchem. Daar zal de fietser moeten blijven voorrang geven. De doortrekking van het stuk fietspad in Leupegem, dat is tussen het huidige einde en de nieuwe brug over de N60, hopen we in 2021 te kunnen realiseren. Die planning hangt af van de bouw van de brug en dat is de bevoegdheid van Wegen en Verkeer.”