Belgische journalist opgepakt in Thailand na afspraak met politiek activist: “Geadviseerd het land te verlaten”

De Belgische freelancejournalist Kris Janssens (43) is opgepakt in Thailand. Janssens, die al enkele jaren in Cambodja woont en werkt, wilde in Bangkok een reportage draaien voor de Nederlandse zender VPRO. Hij had er onder andere afgesproken met een politiek activist en kwam zo op de radar van de politie. Speurders waren op zijn gesprekken met de regeringscriticus via Messenger gestoten.

De ochtend na zijn aankomst werd Janssens in zijn guesthouse opgewacht door vijf agenten die hem naar het politiekantoor begeleidden. “Ik heb even gevreesd dat ik in de cel zou belanden”, zegt Janssens wanneer we hem bellen in Thailand. Intussen is hij opnieuw op vrije voeten. Want hij kreeg na zijn ondervraging enkel te horen dat hij het land maar beter zo snel mogelijk kon verlaten. Ondanks zijn weigering liet de politie hem toch al na enkele uren gaan. Maar wel met de waarschuwing dat hij het best niet kon afspreken met de politiek activist en zich het best ver van de manifestaties hield waarvoor hij naar Thailand was afgezakt.