Ophef over tulpenboeket van wereldberoemde kunstenaar Jeff Koons: “Anussen op een stokje”

Het moet een boeket tulpen voorstellen, als herdenking aan de 130 dodelijke slachtoffers van de aanslagen in Parijs in 2015. Alleen zien passanten dat niet in het kunstwerk van de Amerikaan Jeff Koons, dat in de tuin van het Petit Palais staat. Franse filosoof Yves Marchand drukt het zo uit: “Elf gekleurde anussen op een stokje.”