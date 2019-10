Voorwaardelijke straf voor ouders die 6-jarige sloegen en hard brood lieten eten: "Het kind rilde van de kou"

Zandhoven / Nijlen -

Een koppel uit Zandhoven is veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van respectievelijk een jaar en achttien maanden voor de slagen die ze uitdeelden aan een van hun kinderen, maar ook voor de onmenselijke behandeling van het 6-jarige slachtoffertje. Dat werd in januari vorig jaar op straat in Nijlen aangetroffen.