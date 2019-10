De getuigenis die leidde naar man van vermoorde Carmen: “Ik vreesde dat de politie mij niet ernstig zou nemen”

Brugge -

Het is door de verklaringen van kroongetuige Frédéric R. dat Daniel Deriemacker in de cel belandde voor de moord op zijn vrouw Carmen (35). Omdat hij twee maanden na de feiten een gedetailleerde beschrijving van zijn Ford Fiesta kon geven. Zijn beschrijving donderdag van het voertuig was iets minder precies, maar onvoldoende voor de verdediging om er brandhout van te maken. Een bezoek aan de plaats delict maandag moet duidelijkheid scheppen.