Dolblij met kwalificatie, maar toch zijn Rode Duivels een beetje teleurgesteld: “We hadden graag nog die 10-0 gemaakt”

De Rode Duivels brachten tegen San Marino de vooraf verwachte doelpuntenkermis. Negen keer deden ze de netten trillen, net niet genoeg voor een verbetering van hun grootste zege ooit. Gedreven winnaars als Romelu Lukaku en Eden Hazard betreurden dat, maar waren uiteraard dolgelukkig als eersten gekwalificeerd te zijn voor het EK 2020.

Romelu Lukaku: “Moeder was jarig, dus zij is nog blijer”

“We wilden vandaag ons record breken, onze grootste zege boeken. Maar 9-0 is ook mooi”, zei Romelu Lukaku, die met zijn 50ste en 51ste doelpunt voor de Rode Duivels het feestvarken van de avond was. “De eerste helft was heel goed. We laten match na match zien dat we beter spelen. Ook vandaag hebben we getoond dat we een ploeg met kwaliteit zijn, ondanks de tegenstander die we vandaag hadden.”

“Of mijn missie nu vervuld is? Die was 21 doelpunten geleden al vervuld”, aldus Lukaku, die daarmee refereerde naar het moment waarop hij topscorer aller tijden werd bij de Rode Duivels. “Vandaag ben ik blij met de overwinning. Maar mijn moeder was ook jarig vandaag, dus ik denk dat zij nog blijer is. En nu? Zorgen dat we eerste blijven in de groep. En dat de jongens zondag een goede match spelen tegen Kazachstan.”

Eden Hazard: “Er is wat teleurstelling, ja”

Ook sterspeler Eden Hazard verscheen kort na affluiten al voor de camera’s in het Koning Boudewijnstadion. “Ik ben content, we zijn gekwalificeerd, er waren genoeg goals en de supporters zijn blij.” Dat was de korte samenvatting van de nummer zeven van Real Madrid. “We hadden wel nog meer kunnen scoren. Er is zeker wat teleurstelling omdat dat tiende doelpunt niet meer kwam. Maar de nieuwe jongens doen het goed en integreren zich goed in de groep. Nu moeten we voor 30 op 30 gaan in onze groep.”

Hans Vanaken: “Leuk om op zo’n manier tussen al die wereldtoppers erin te komen”

“Het was leuk om een eerste keer in de basis te starten. Het was niet de moeilijkste tegenstander natuurlijk, dus het was goed om zo erin te komen”, luidde de analyse van Club Brugge-speler Hans Vanaken. “We hebben het goed aangepakt, goed tempo in de match gelegd. Uiteindelijk had het nog meer dan 9-0 moeten zijn. Hoe het was om nu samen met Eden Hazard te spelen? Makkelijk, want ik wist dat ik altijd mijn bal kwijt kon bij hem. Als dat niet het geval is, wordt het lastig. Hij is een ontzettend goede speler. San Marino was niet van beste niveau, te gemakkelijk voor de meesten, maar het was leuk om zo erin te komen tussen al die wereldtoppers.

Yari Verschaeren: “Besef het niet goed”

“Ik besef het zelf nog niet goed. Ik heb gewoon mijn eerste goal voor de Rode Duivels gescoord, dat was een droom van mij sinds ik erbij was”, aldus de piepjonge Yari Verschaeren, die de 8-0 scoorde vanaf de stip. “Ik probeer elke keer mijn eigen spel te spelen, bij Anderlecht en hier bij de Rode Duivels. Soms lukt dat, soms niet. Het was een geweldige wedstrijd van ons. Ja, het was een mindere tegenstander, maar dat doet er niet toe. Iedereen heeft zich volledig gegeven. Ik begin een beetje in mijn ritme te komen!”

Bondscoach Roberto Martinez: “Dat menselijke, dat doet mij enorm veel plezier”

“Ik ben zeer tevreden. We hebben nooit discipline verloren, niemand werd zelfzuchtig, we hebben veel kansen gecreëerd. En om een zeer ervaren speler als Yannick Carrasco de bal voor een strafschop te zien geven aan een jongen van 18 jaar... dat menselijke, dat doet me enorm veel plezier”, aldus een tevreden bondscoach. “Er is niet zoiets als te jong zijn, je moet niet in het buitenland zitten om beter te worden. Hans Vanaken ontwikkelt zich goed, zijn voetbal was goed, vol knowhow en kwaliteit. En Yari Verschaeren? Het is ongelooflijk dat hij nog bij de U21 zat enkele maanden geleden.”

Martinez blikte ook al kort vooruit naar wat de Duivels volgende zomer te wachten staat. “Nu moeten we weer naar een groot toernooi en doen wat we in Rusland deden. Iedereen wil winnen en spelen met het geluk dat we nu tonen. Hopelijk kunnen we, met de steun van de fans, onze droom waarmaken.”