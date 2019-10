Na #MeToo-schandaal: Nobelprijs voor Literatuur niet één maar twee keer uitgedeeld

In Stockholm zijn donderdag de winnaars van de Nobelprijzen voor Literatuur bekendgemaakt: de Poolse Olga Tokarczuk (57) en de Oostenrijker Peter Handke (76). U leest het goed, niet één, maar twee auteurs vielen in de prijzen. Een uitzonderlijke situatie en tegelijkertijd een poging om het vertrouwen in de Zweedse Academie te herstellen.

In 2018 werd de prestigieuze prijs immers niet uitgedeeld nadat Jean-Claude Arnault, echtgenoot van toenmalig academielid Katarina Frostenson, door verschillende vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik. Maar dat was niet het enige schandaal: zowel Arnault als Frostenson werden ervan beschuldigd de naam van de toenmalige Nobelprijswinnaar te hebben verklapt. Een grove schending van hun beroepsgeheim. De Zweedse Academie belandde in een diepe crisis door de hele situatie en uiteindelijk werd beslist dat jaar geen literatuurprijs meer uit te reiken. Arnault is intussen veroordeeld, Frostenson werd geschorst en stapte nadien zelf op.

Dit jaar hoopt het Comité de rust terug te brengen en de zaak finaal achter zich te laten door twee winnaars aan te duiden. De Poolse schrijfster Tokarczuk en de Oostenrijkse toneelschrijver en dichter Handke ontvangen elk 9 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo’n 830.000 euro.(evdg)