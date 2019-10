Geen vrienden en altijd online. Niet in het reine met de wereld, laat staan met zichzelf. De vader van de 27-jarige man die woensdag het vuur opende aan een Duitse synagoge, windt er geen doekjes om: Stephan Balliet was een eenzaat die de schuld altijd bij anderen legde. “Elke keer ik met mijn zoon in gesprek ging, draaide dat uit op ruzie.”